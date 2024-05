"Mi Srbi moramo da kažemo - dosta": Dodik poručio da je "rezolucija o Srebrenici poraz, pre svega, bošnjačke politike"

Rezolucija o Srebrenici je poraz, pre svega, bošnjačke politike i to govori da su bošnjačke politike na pogrešnoj strani, napisao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u pregledu nedelje na društvenoj mreži Instagram. - Trebalo je da budu politike dogovaranja sa nama, a ne poslušništvo prema strancima, Amerikancima i Nemcima.

Oni su s njima jer misle da će najviše zla učiniti nama Srbima. Sada se pokazalo da to nije tako. Mi Srbi moramo da kažemo - dosta. Nemamo više nijedan razlog da im bilo šta vjrujemo - naveo je Dodik. RTRS navodi da je tokom protekle sedmice predsednik Srpske prisustvovao polaganju venca na centralnom spomen-krstu na bratunačkom groblju, kao i sednici Vlade Republike Srpske u Srebrenici.