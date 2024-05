Novosađani, pred nama suva, topla i sunčana sedmica

Nedelja pred nama biće topla i pretežno suva, uz dosta sunca.

U ponedeljak pretežno sunčano, a temperatura će biti od 11 do 28 stepeni. Vetar slab, promenljiv. I utorak sunčan, uz minimalnih 12 i maksimalnih 28 stepeni. Sreda malo oblačnija i svežija, ali i dalje toplo, uz temperaturu od 13 do 25 stepeni. U četrtak je moguća kiša, a temperatura će se kretati od 14 do 25 stepeni. Petak suv, uz dosta sunčanih intervala i temperaturu od 15 do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 27. maj: Biometeorološke prilike