Oblačno, ali suvo vreme – temperatura do 27 stepeni

Nedelja donosi oblačno vreme, ali bez padavina. Kiša je moguća samo na zapadu i jugozapadu Srbije. Najviša dnevna temperatura biće do 27 stepeni.

Naredna tri dana u većem delu zemlje biće bez padavina. Samo se na zapadu i jugozapadu očekuju uslovi za pljuskove. Stiže malo svežiji vazduh i spušta temperaturu. Najniža temperatura danas će biti od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu će biti malo oblaka, duvaće košava, ali bez padavina. Temperatura u prestonici neće prelaziti 26 stepeni. Sunčano vreme sa temperaturom do 28 stepeni, očekuje se u utorak.