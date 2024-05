PWO Grupa u Čačku gradi fabriku vrednu 89 miliona evra

Nemačkoj kompaniji odobreno 17 miliona evra subvencija

U Preljini kod Čačka danas je postavljen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike nemačke kompanije PWO Grupa, koja se bavi proizvodnjom delova i opreme za motorna vozila, u koju će biti uloženo 89 miliona evra, a koja će zaposliti više od 500 ljudi. „U ovoj fabrici u narednim godinama biće zaposleno više od 500 ljudi, a verujemo da će to narasti i do 800 ljudi, jer je to nivo zapošljavanja PWO Grupe i u Češkoj i u Meksiku, svuda gde su otvarali svoje fabrike“,