Organizatori ponovo stavili Novaka u jako loš termin: Srbin protiv svih protesta igra kada najmanje voli!

Uzalud što godinama u nazad priča isto. Novak Đoković svoj put u Parizu startuje protiv domaćeg tenisera Pjera Igba Erbera, ali je dobio termin koji mu nije baš po volji. Djokovic is watching too 👀 #rolandgarros pic.twitter.com/vcJAaWQIf9 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024 Najbolji teniser svih vremena će Rolan Garos, kao i odbranu trona tog turnira i prvog mesta svetske ATP liste startovati u utorak od 20.15, Ipak, teško da ima i jedan meč danas na