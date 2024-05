Kiša odlaže početak programa na Rolan Garosu - igra se na dva terena

Na terenima na Rolan Garosu nisu ni počeli današnji mečevi zbog kiše.

Prognoze meteorologa su se ispostavile kao tačne. U Parizu osvanuo je prilično tmuran, oblačan dan sa slabom do umerenom kišom. To je napravilo veliki problem organizatorima Rolan Garosa, pošto se tokom prvih dana turnira većina mečeva igra na otvorenom. Mečevi su trebali da počnu od 11.00 časova kada počinje dnevni program, ali trenutno je prekid. Igraju se samo mečevi gde postoji krov, a to su na terenu "Filip Šatrije" i "Suzan Lengle". Ovo bi mogao da bude dug