Zverev posle Nadala: "Za mene sada počinje drugačiji turnir"

Aleksandar Zverev u prvom kolu Rolan Garosa izbacio je Rafaela Nadala sa 3:0 u setovima.

Nemac je posle pobede nad čovekom koji je 14 puta osvojio RG, istakao da mu je sada mnogo lakše. "Za mene sada počinje drugačiji turnir. Bio sam spreman za ovaj meč, baš kao i svi drugi u tenisu, još otkako je izašao žreb. Raspoloženje je bilo kao da je finale, a prvo je kolo i to je bilo čudno", rekao je Zverev. Osvrnuo se i na publiku, koja je naravno bila na strani Nadala. "Zaslužio je to. On je ovaj turnir osvojio 14 puta. Naravno da je naš meč bio specijalan