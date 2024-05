Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temepratura od 6 do 15, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U Kragujevcu sunčano sa temperaturom do 25 stepeni.