Od srede promenljivo i nestabilno vreme

Danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 6 do 15 °S, a najviša od 23 do 28 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.

Sreda: Promenljivo i nestabilno – smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15 °S, a najviša od 24 do 27 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%. Četvrtak: Promenljivo i nestabilno – smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv.