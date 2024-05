U Srbiji pre podne pretežno sunčano i toplo, posle podne mestimično kiša

NOVI SAD - U Srbiji će danas prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 6 do 15, najviša od 23 do 28 stepeni Celzijusovih. U Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša oko 27 stepeni Celzijusovih. U Srbiji sledećih sedam dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa će ponovo biti uslova za pljuskove sa grmljavinom u svim regionima. Najviša temperatura do kraja maja u većini mesta od