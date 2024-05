Sutra moguća kiša u Novom Sadu, pa suvo, pa opet pljuskovi

Sreda će u Novom Sadu biti nestabilna, ali topla.

Mogući su pljuskovi, a temperatura će se kretati od 14 do 26 stepeni. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U četvrtak promenljivo oblačno i suvo. Temperatura od 14 do 25 stepeni. U petak i subotu očekuju se poslepodnevni pljuskovi. U petak će temperatura biti od 15 do 26 stepeni, a u subotu od 16 do 27. Nedelja promenljivo oblačna, ali suva. Minimalna temperatura biće 15, a maksimalna 27 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 29. maj: Očekuje