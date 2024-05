Sramne izjave oca ubice Danke Ilić: Osumnjičen da se rešio tela devojčice, a hvali se kako je pao poligraf: "Pitali su me svakakva glupa pitanja"

Radoslav Dragijević, otac Dejana koji je osumnjičen za ubistvo Danke Ilić, izašao je danas iz pritvora u kojem je bio jer postoji opravdana sumnja da je svom sinu pomogao da se reši tela devojčice.

Ubrzo nakon izlaska, on se oglasio za medije. Kako je rekao, jutros je izašao iz zatvora gde je proveo dva meseca. - Bilo mi je teško. Izgubio sam sina i ženu. Vratio sam se u praznu kuću. Niko me nije dočekao. Ne znam šta prvo da uradim, sedim i gledam u zidove i plačem - rekao je Radoslav. On je rekao i da mu je "svaki dan bilo sve teže". - Jedan od zatvorenika je pokušao da me bije. Srećom, sprečili su ga. Boravak tamo je i pored toga bio težak. Ispitivali su