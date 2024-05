Đoković prokomentarisao prvu pobedu na Rolan Garosu, a dotakao se i Nadala: Odigrao sam najbolje kada je bilo najpotrebnije

Novak Đoković počeo je odbranu titule na Rolan Garosu pobedom nad domaćim igračem Pjerom-Igom Erberom od 3:0.

– Veliko je zadovoljstvo vratiti se, ovaj teren je poseban u mojoj karijeri. Imam ovde mnogo velikih bitaka, prošle godine sam osvojio trofej – rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković. On je sada imao manju podršku s obzirom na to da su navijači bili na strani svog predstavnika. – Igrao sam protiv domaćeg igrača, normalno je da je publika bila na njegovoj strani. U taj-brejku drugog seta bilo je jako važno da buem koncentrisan. Da je on dobio set bila bi