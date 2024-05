"Rat u Ukrajini ne ide dobro za Kijev" Micotakis o situaciji na frontu, podsetio i na druga svetska žarišta

Bliski istok je u plamenu, rat u Ukrajini ne ide dobro za Kijev uoči predstojećih izbora za Evropski parlament u junu.

To je izjavio šef grčke vlade Kirijakos Micotakis u intervjuu za grčki TV kanal Star. Micotakis je napomenuo da Grčka unapređuje odnose sa Turskom, gradi saveze sa Evropom, a donekle i sa SAD, što je čini faktorom stabilnosti. - I to je povezano sa evropskim izborima. Pogledajte šta se dešava u našem okruženju: Bliski istok gori, rat u Ukrajini sada ne ide dobro za Ukrajinu. Veoma je važno da Grčka ima jaku i stabilnu vladu, a to je u vezi sa evropskim izborima -