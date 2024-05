Uz veliku policijsku pratnju i sirene izručen i saslušan osumnjičeni za ubistvo na Pešteri

Ministarstvo pravde Austrije izručilo je Srbiji S.Z. (27) iz Sjenice, osumnjičenog da je ubio N.D. (28) iz Tutina i on je saslušan u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru, uz ostanak na snazi ranije određenog pritvora do 30 dana, saznaje radio Sto plus.

On je, prema nezvaničnim informacijama, izneo odbranu na saslušanju u Tužilaštvu. Iz Višeg suda su nam odgovorili da mu je pritvor određen zbog sprečavanja mogućeg bekstva, uticaja na svedoke i uznemirenja javnosti koje bi moglo ugroziti vođenje postupka. Osumnjičeni S.Z. se tereti da je 8. februara naneo smrtne povrede oštrim predmetom N.D. da bi potom, po saopštenju policije, telo ubijenog bacio u napušteni bunar u selu Međugor, u okolini Sjenice, gde je dva dana