Ćiribiribela i potop Jugoslavije

Kako su se politika i društvene teme osamdesetih prelamale u albumima Bijelog dugmeta

Prateći karijeru Gorana Bregovića, intervjue, nastupe… ponekad se mogla uočiti njegova namera da liši svoju karijeru pretencioznosti. On će na trećem albumu imati “Ništa mudro” gde je rokenrol video kao zabavu: “To je rokenrol, ništa mudro, ali mi se sviđa baš to.” I objašnjavajući povratničku turneju Bijelog dugmeta iz 2005, on će reći, pored onoga da je to video kao “svoj Rambuje”, da mu je bilo drago što je napisao neke pesme koje su posle svih tih krvavih