Piksi otkrio: "Imao sam drugu ponudu, mogao sam puno više da zaradim"

Selektor najboljih fudbalera Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je pred medijima na početku priprema reprezentacije za Evropsko prvenstvo.

Povelo se pitanje o novom ugovoru za selektora oko kojeg je bilo nedoumica - da li će potpisati ili neće. Ta tema je neko vreme bila vrlo aktuelna u fudbalskim krugovima, u javnosti, ali to više nije slučaj jer je selektor produžio saradnju sa savezom do 2026. godine. Mirnije ide dalje. "Da li je moguće da se još priča o Piksiju... Da nisam zadovoljan, ne bih potpisao. Niko ovde nije na silu, da mi drže pištolj na čelu da se mora nešto. To je dogovor dveju strana,