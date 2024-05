"Sve oči uprte u Rafu": O čemu govori slika koju ste nebrojano puta videli na mrežama i zašto je neki kritikuju?

Najmanje 46 miliona korisnika platforme Instagram, uključujući brojne poznate ličnosti, podelilo je u svojim "pričama" (storijima) sliku generisanu veštačkom inteligencijom (AI) na kojoj je prikazan šatorski kamp za raseljene Palestince i slogan na engleskom na kom piše "sve oči uprte u Rafu".

Reč je o objavi koja je doživela "viralonost" nakon što je Izrael pogodio izbeglički kamp u zapadnom delu Rafe. U napadu je stradalo najmanje 45 osoba, a Rafa je inače ranije smatrana humanitarnom zonom za civile. Do pomenutog napada došlo je u nedelju, samo dva dana nakon što je Međunarodni sud pravde (MSP) naložio Izraelu da zaustavi ofanzivu u Rafi, pa ste sliku na kojoj piše "All eyes on Rafah" prethodnih dana praktično mogli da vidite kod svakog drugog