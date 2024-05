Danas oblačno i nestabilno, najviša dnevna do 28°C: Ovim delovima Srbije danas prete pljuskovi sa grmljavinom

Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 18 °C, a najviša dnevna od 24 do 28 °C.

Prema prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom i to s većom verovatnoćom pojave u zapadnoj polovini zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 18 °C, a najviša dnevna od 24 do 28 °C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, sredinom dana u pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna