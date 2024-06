Ujutro po kotlinama i dolinama, naročito na jugozapadu Srbije, niska oblačnost.

U toku dana u većem deku pretežno sunčano i toplo, a uz promenljivu oblačnost retka pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Betar slab do umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Kragujevcu delimično oblačno i veoma toplo sa temperaturom do 30 stepeni.