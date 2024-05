Jednoglasno: UN izglasale okončanje misije u Iraku uspostavljene 2003, posle svrgavanja Sadama Huseina

Savet bezbednosti UN jednoglasno je odličio da se završi UN politička misija u Iraku uspostavljena 2003. godine posle invazije predvođene SAD-om kada je svrgnut Sadam Husein.

Misija je uspostavljena da koordiniše postkonfliktnim humanitarnim aktivnosstima i rekonstrukcijom, i da pomogne pri vraćanju reprezentativne vlade u zemlji. Iračka vlada zatražila je od Saveta bezbednosti u pismu 8. maja da zatvori misiju do kraja 2025. godine i ovom rezolucijom se to radi. Rezolucijom se produžava mandat Misije UN za pomoć Iraku (UNAMI) za konačnih 19 meseci do 31. decembra 2025. godine, kada će njen rad potpuno prestati. U rezoluciju čiji