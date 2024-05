Sprečen teroristički napad u Francuskoj: Uhapšen Čečen (18) koji je hteo da napadne stadion za ISIS

Planirao je da napadne tokom Olimpijskih igara u Sent Etjenu

Kako javlja Rojters, u Sent Etjenu je uhapšen 18-godišnji muškarac koji je čečenskog porekla, koji je planirao napad na fudbalski stadion Sent Etjenu tokom Olimpijskih igara. Informaciju je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Džerald Darmanin, a tužilac za borbu protiv terorizma je poručio da je osumnjičeni stavljen pod zvaničnu istragu još 26. maja. Vlasti nisu imenovale osumnjičenog, a on je optužen za udruživanje sa teroristima i nalazi se u pritvoru. U