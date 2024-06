Do 16h glasalo gotovo 13.000 birača u opštini Bujanovac

Bujanovac, 2. jun 2024. Do 16 časova na lokalnim izborima u Bujanovcu glasalo je 12.745 glasača od ukupno 43.079 sa pravom glasa. Podatak od izlaznosti od 29,6 odsto Bujanovačke su dobile iz jednog izbornog štaba. U Opštinskoj izbornoj komisiji nam je rečeno da je izlaznost do 16 časova 25 odsto, međutim, kako smo ranije javili, podatke o izlaznosti OIK dobija sa samo dva biračka mesta. OIK: Do 12h glasalo 13,5 odsto birača Poređenja radi, na parlamentarnim