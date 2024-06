Apel predsednika OIK Sjenice: Oslobodite privedenog člana komisije i istražite kupovinu glasova

Predsednik Opštinske izborne komisije (OIK) u Sjenici, Read Hamidović, apelovao je na nadležne organe da oslobode privedenog člana te komisije i, kako je naveo, tako omoguće nesmetano sprovođenje izbora.

Pored toga, Hamidović zahteva da se preduzmu mere protiv osoba koje su, kako tvrdi, učestvovale u kupovini glasova na biračkim mestima. “Prema našim saznanjima proveden je i zadržan član opštinske izborne komisije, Munir Hamidović. On je primetio kupovinu glasova na biračkim mestima, to je prijavio policiji i upozorio lica da to ne rade što su ista ignorisala. Zadržavanjem člana OIK umanjen je njen kapacitet i ugrožen izborni proces. Apelujem na nadležne organe da