Podvig belgijskih naučnika! Otkrili novu planetu, udaljenu od zemlje 55 svetlosnih godina nazvali je po keksu

Naučnici sa Univerziteta u Liježu istakli su se nedavno otkrićem planete veličine Zemlje i nazvali je Spekulas (Speculoos-3 b), po čuvenom biskvitu koji se služi uz kafu ili čaj, preneo je portal Fokus na Belgiju (Focus on Belgium).

Spekulas je udaljen od Zemlje više od 50 svetlosnih godina i spada u takozvane egzoplanete. To je druga planeta otkrivena van Sunčevog sistema na Mlečnom putu, a od Zemlje je udaljena oko 55 svetlosnih godina. Naučnici smatraju da je to čak i relativno blizu, s obzirom na to da se Mlečni put prostire na oko 100.000 svetlosnih godina. Spekulas-3 b po veličini je slična Zemlji i obilazi oko veoma hladne i male zvezde, takozvane "crveni patuljak". Planeta obiđe svoju