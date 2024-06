Lokalni izbori u Srbiji: U Beogradu do 16h glasalo više od trećine birača

U Beogradu se održavaju ponovljeni izbori za odbornike Skupštine grada Beograda, nakon što na decembarskim izborima niko nije imao većinu za formiranje vlasti. Glasa se i u Nišu, Valjevu, Čačku...

Sve informacije o lokalnim izborima u Srbiji i Beogradu pratite na 021.rs. 16.55 - Na izbore za odbornike Skupštine Beograda danas je do 16 časova izašlo 31,2 odsto građana s pravom glasa, saopštila je organizacija Crta. Izlaznost na beogradskim izborima u decembru prošle godine do 16 časova bila je 41,4 odsto birača, podsetila je Crta. 16.50 - CeSID je saopštio da su njihovi posmatrači od 11 do 14 časova uočili sledeće nepravilnosti na biračkim mestima: