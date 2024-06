Danas se održavaju izbori u Beogradu i u još 14 gradova, 51 opštini i 23 gradske opštine. Do 17 časova u Beogradu glasalo 34,8, u Novom Sadu do 18 časova 40,96, a u Nišu 41.57 odsto birača, što je značajno manje nego na izborima u decembru. Građani biračko pravo mogu da ostvare do 20.00 časova, kada se biračka mesta zatvaraju, a do kada je na snazi i izborna tišina.