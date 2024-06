IAEA: Rusija se složila da bi obnavljanje rada nuklearke Zaporožje moglo biti opasno

Rusija bi naposletku mogla ponovo da pusti u rad nuklearnu centralu Zaporožje koju je zauzela na jugoistoku Ukrajine, ali deli stav međunarodnih posmatrača da to sada nije praktično uraditi, a moguće je da bi bilo i opasno, rekao je danas šef Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi.

Kako je izjavio, to je pozicija ruske strane koja mu je stavljena do znanja prošle nedelje u Kalinjingradu, na sastanku sa generalnim direktorom ruske agencije za nuklearnu energiju Rosatom. Grosi je rekao, na današnjem skupu upravnog odbora IAEA u Beču, da Rusija nema nameru da razmontira nuklearku, već da je koristi, ali isto tako prepoznaje činjenicu da "u ovom trenutku to ne bi bilo praktično, a možda bi bilo i opasno". Šef IAEA je rekao da je sastanak sa