Danas ćemo saznati gde je telo Danke Ilić? Srđan Janković nakon dva meseca odlučio da progovori, misterija se privodi kraju

Saslušanje Srđana Jankovića koji je osumnjičen za ubistvo devojčice Danke Ilić zakazano je za danas u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Od trenutka kada je uhapšen branio se ćutanjem, a najveću sumnju da je spreman da progovori o zločinu izazvao je trenutak kada je otkazao punomoćje braniocu i odlučio se da uzme branioca po službenoj dužnosti. Njemu je ubrzo rekao da želi da da iskaz u Tužilaštvu, a ono što bi mogao da kaže moglo bi da pomogne da se reši slučaj Danke Ilić nakon više od dva meseca agonije.

Dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora. Policija je nakon deset dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsila Srđana Jankovića iz sela Luka i Dejana Dragijevića iz sela Zlot. Kako su zvaničnici saopštili, Janković je vozio službeni automobil kojim je udario devojčicu, međutim, on nije ni znao da je to uradio dok mu Dragijević, koji je bio na mestu suvozača, to nije rekao. Nakon toga, devojčicu su