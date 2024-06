RHMZ izdao najnovije upozorenje: U naredna dva sata ovaj deo zemlje na udaru, sutra cela Srbija pod meteoalarmom (foto)

U naredna dva sata na severu Bačke ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). Prema najnovijoj objavi RHMZ-a, izdatoj oko 14 časova, upozorenje se odnosi i na Banat i celu Bačku.

Juče je jako nevreme pogodilo pojedine delove Srbije, a najgore je bilo u Vojvodini. Cela Srbija bila je pod narandžastim meteoalarmom, dok je za istok izdat najviši stepen upozorenja. Danas, u većini Srbije na snazi je žuti meteoalarm i to za grmljavinu. Upozorenje je na snazi za sledeće delove Srbije: Iako za pola Srbije danas ne važi upozorenje, sutra to neće biti slučaj. RHMZ prognozira da će žuti meteoalarm biti na snazi na području cele zemlje i to za