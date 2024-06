U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom uglavnom očekuju u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu povremeno i jak, zapadnih pravaca, a temperature će se kretati od 13 do 30 stepeni. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Od četvrtka se očekuje sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 35 stepeni.