Siner postao svetski broj 1, pa oduševio! Italijan prvo pomenuo Novaka Đokovića! (video)

Italijanski teniser Janik Siner će od ponedeljka biti prvi teniser planete! On je posle pobede nad Dimitrovim proslavio plasman u polufinale Rolan Garosa, a na terenu mu je saopšteno da je prvi italijanski teniser koji se našao na čelu ATP liste.

New world No.1️⃣ 🙌 The moment Jannik Sinner finds out he's the 𝒏𝒆𝒘 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒐.1 at the age of 22 years old 😃🌍 #RolandGarros pic.twitter.com/lbCFGPhHUG — Eurosport (@eurosport) June 4, 2024 Siner je ovo dočekao sa osmehom, ali je odmah pomenuo Novaka Đokovića. - Šta da kažem? San svakog igrača je da postane svetski broj jedan. Video sam da se Novak povukao, svi smo razočarani zbog toga i želimo mu brz oporavak. Probao sam da ne mislim o tome, jer ovo je turnir na