Smena sunca i oblaka, ponegde pljuskovi - temperatura do 30 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 24 do 30 stepeni.

Promenljivo oblačno, uz više sunca. I dalje toplo. Duvaće slab i umeren vetar, na severu povremeno i jak, zapadnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 24 do 30 stepeni. U Beogradu sunce i oblaci, uglavnom suvo. Temperatura do 26 stepeni.