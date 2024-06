U Srbiji danas promenljivo oblačno, popodne kiša, temperatura do 29 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavoda (RHZM). Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 25 do 29 stepeni Celzijusovih. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana i nestabilno, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Najniža temperatura od 14 do 17, najviša