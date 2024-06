U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme, kiša mestimično

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, posle podne uz kratkotrajnu kišu i pljuskove mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 stepeni do 17, a najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni vetar. Najniža temperatura od 14 stepeni do 17, a najviša dnevna oko 27.