Žestoko se kuva u Nišu: Opozicija ima poruku za SNS

Dr Dragan Milić ispred grupe građana kazao je na konferenciji za novinare koju je u Nišu organizovala opozicija da bi bilo viteški da Srpska napredna stranka viteški prizna poraz.

- SNS nema većinu u NIšu i to cela Srbija zna. Priznajte ono što je istina, da ste izgubili Niš - kazao je dr Milić. On je istakao da najveća opština u Nišu Medijana želi nove ljude. To, kako kaže, pokazuje razlika u glasovima, koja je 6.000. - Već smo se dogovorili da ukinemo neka nepotrebna radna mesta koja su služila za podmirenje glasačkog tela. Radićemo za dobrobit građana, a ne stranke – naglasio je dr Milić. Đorđe Stanković ispred koalicije "Biramo NIš"