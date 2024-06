Putin: Kažu da se na Kosovu prolivala krv, a šta je u Donbasu – vodica?

Krv koja se prolivala u Donbasu nije vodica da bi Rusija mogla da zatvori oči na to, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u razgovoru sa urednicima svetskih medija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

– Bivša kancelarka (Angela Merkel) mi je jednom rekla da su na Kosovu delovali bez Saveta bezbednosti, jer se tamo osam godina prolivala krv… A ovde, kada se krv prolivala 8 godina na Donbasu to nije bila krv, već vodica – rekao je Putin. On je podsetio da je tragedija u Ukrajini počela državnim udarom: tako je počeo rat, Rusija nije kriva za to. Posle 2014. godine Rusija je učinila sve da se mirnim putem reši ukrajinski konflikt, objasnio je ruski predsednik. –