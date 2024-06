Bacio bombu bivšoj devojci u dvorište: Dobio krivičnu prijavu za izazivanje opšte opasnosti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. S. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je u noći između 23. i 24. decembra prošle godine, u mestu Martinci, u dvorište porodične kuće bivše emotivne partnerke, bacio ručnu bombu, pri čemu je načinjena znatna materijalna šteta, kaže se u saopštenju PU Sremska Mitrovica. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici,