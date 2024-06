Uhapšen zbog sumnje da je pre pola godine bacio ručnu bombu u dvorište bivše devojke

Policija u Sremskoj Mitrovici je večeras saopštila da je uhapsila V.S. zbog sumnje da je bacio ručnu bombu u dvorište svoje bivše devojke u selu Martinci čime je načinjena znatna šteta.

Ručnu bombu je V.S. bacio u noći između 23. i 24. decembra prošle godine, te se tereti za krivična dela izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Tužilaštvo. „Na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, osumnjičenom je izrečena i hitna