Evropski izbori 2024: Počelo glasanje u Holandiji

U Holandiji su otvorena biračka mesta i time počinju izbori za novi saziv Evropskog parlamenta. Svih 27 država-članica glasaće do nedelje. U Holandiji se očekuje skretanje udesno – kao i u čitavoj EU.

Hiljade biračkih mesta u Holandiji otvoreno je od 7:30 ujutro za tradicionalno glasanje crvenim olovkom. To znači da birači na bogatom severozapadu EU otvaraju četvorodnevni izborni maraton u kojem će oko 370 miliona birača s pravom glasa u Evropskoj uniji do nedelje moći izabrati novi saziv Evropskog parlamenta. Očekuje se izlaznost birača od 50 do 60 odsto. Holandija tradicionalno glasa četvrtkom, čime prva zvanično daje svoj glas. Očekuje se da će se tu odmah