Bajden pozvao na solidarnost sa Ukrajinom na komemoraciji godišnjice Dana D u Normandiji

Predsednik SAD Džo Bajden obeležio je danas 80. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiji, Dan D, naglasivši da neće odustati od odbrane Ukrajine i dozvoliti Rusiji da preti još većem delu Evrope.

"Predati se siledžijama, pokloniti se diktatorima je jednostavno nezamislivo", rekao je Bajden na ceremoniji na američkom groblju u Normandiji. "Kada bi to uradili to bi značilo zaboravljanje onog što se desilo na ovim svetim plažama". Iskrcavanje u Normandiji bila je najveća pomorska invazija u istoriji ratovanja i za to je Bajden rekao da je to snažna ilustracija kako pravi savezi čine jačim. "Dan D je snažna ilusrtracija toga kako nas savezi, pravi savezi čine