Đilas: Kakvi uslovi kada u Beogradu glasaju Dodik i Stevandić

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas gostujući na televiziji Nova da izborni uslovi nisu uopšte poboljšani u oodnosu na decembarske, a da je dokaz tome što su u Beogradu na lokalnim izborima glasali predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

On je dodao da su kolege koje su odustale od zahteva i rešile da izađu na izbore zaustavile sve, a možda i učinile da "voz koji je išao napred, sada krene unazad". "Izborni uslovi nisu nimalo poboljšani, a to su pokazali i izbori u nedelju. To nisu bili izbori. Unapred je bila krađa i samo se potvrđuje ono što smo mi, koji nismo učestvovali, trvdili i rekli", istakao je Đilas. On je naglasio da se dokazalo da možda "opozicija i može da dobije većinu glasova kao što