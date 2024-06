Počinju "istorijski" izbori za Evropski parlament – hoće li se uspon krajnje desnice odraziti i na mandate

Evropljani iz 27 zemalja glasaju od danas do 9. juna na izborima koji će imati veliki uticaj na čitavu Evropsku uniju i šire: Biraju sastav Evropskog parlamenta. Od Finske na severu, do Kipra na jugu, od Irske na zapadu, do Bugarske na istoku – 400 miliona glasača ima pravo da izađe na izbore. Izborna kampanja protiče u senci brojnih izazova sa kojima se Evropa suočava. Prvi od njih je, prema istraživanjima, uspon krajnje desnice.

Izbori za Evropski parlament, izbori od istorijskog značaja - stiže ocena i s leva i s desna. To je, čini se, jedina tačka koja spaja evropsku levicu i desnicu u trentuku kada je rat na istoku Evorpe u trećoj godini. A stranke desnog centra beleže rast poslednjih pet godina. Epilog glasanja za novi sastav Evropskog parlamenta i njihov dobar rezultat, ukazuju analitičari, biće samo nastavak tog niza. Ne postavlja se pitanje da li će njihov uticaj porasti, već koliko