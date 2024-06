Rud objasnio zašto se "ugasio" protiv Zvereva

Norveški teniser Kasper Rud otkrio je razlog slabije igre protiv Saše Zvereva nakon što je osvojio prvi set u polufinalu Rolan Garosa.

Prošlogodišnji finalista je poveo sa 6:2, ali je Zverev uzvratio sa 6:2, 6:4, 6:2 i prošao dalje. Naredni rival biće mu Karlos Alkarasa. Rud je na konferenciji za medije kazao da je imao problema sa stomakom. "Bilo je malo nesrećno. Dobro sam počeo. Sredinom, krajem prvog seta počeo sam da osećam neku nelagodnost, bol u stomaku. Tako da niasm mogao da zadržim intenzitet i energiju. To me je mučilo. Ograničilo me je, ako je to prava reč (smeh), da igram kako želim.