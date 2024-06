Amerika ne staje: Bajden najavio novi paket pomoći Ukrajini od 225 miliona dolara

Američki predsednik Džo Bajden je tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj najavio dodelu novog paketa vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 225 miliona dolara.

Ovo je izvestio dopisnik CNN-a. SAD će Ukrajini pružiti još jedan višemilionski paket pomoći „Bajden je najavio novi paket pomoći Ukrajini od 225 miliona dolara, na čemu mu je Zelenski zahvalio“, napisala je reporterka CNN-a Natalija Bertrand. President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for.