Karta Ukrajine u Beloj kući bila je snažna šamarčina koja je trebala da otrezni Vladimira Zelenskog, izjavila je zvanična predsednica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Prema rečima Zaharove, predstavljena karta je jasno pokazivala Zelenskom, onima koje on pokriva i onima koji se kriju iza njega, „koliko su izgubili u svakom smislu“. U ponedeljak, predsednik SAD Donald Tramp je ugostio Zelenskog i lidere EU u Beloj kući. Britanska televizija je izvestila da je tokom zatvorenog sastanka u Ovalnom kabinetu bila izložena mapa Ukrajine. Mapa je navodno bila obojena ružičastom bojom sa istoka, što ilustruje teritoriju koju kontroliše