Srbija naručila još pet vozova iz Kine, treba da stignu do kraja sledeće godine

Srbija je naručila pet elektromotornih vozova iz Kine, a poslednji treba bude isporučen 31. decembra 2025. godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se brzim vozom od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta. On je rekao novinarima da bi brzim vozom na toj pruzi trebalo da se putuje najkasnije od 1. decembra i naveo da će brzi voz ići na svaka dva sata. "Radićemo testove za prugu Beograd - Subotica već u septembru i najkasnije od 1. decembra, ako završimo prugu do tada, a završićemo, vozićete se ovim vozom Beograd-Subotica", rekao je Vučić tokom