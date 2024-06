Kragujevac: Udario policajca i pokušao da pobegne iz stanice policije

U Kragujevcu je uhapšen M.J. (36) koji se tereti da je, prilikom provere za vozačku dozvolu, gurnuo policajca.

Iz MUP-a navode da se to dogodilo u prostorijama Policijske uprave Kragujevac, kada je policajac pokušao da stavi lisice M.J, jer je ustanovljeno da je za njim bila raspisana potraga. "Prilikom pokušaja bekstva, M.J. je udario i razbio staklena vrata i zadobio povrede, a tom prilikom povređen je i policajac koji ga je sustigao", navodi se u saopštenju. Obojici su u UKC Kragujevac konstatovane lake povrede. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz