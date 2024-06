Šolc: Ukrajina je jaka, Putin to mora konačno da shvati! (VIDEO)

Olaf Šolc obratio se svojim pratiocima na društvenoj mreži Iks u novom video-klipu u kojem je poručio da je Ukrajina jaka, kao i da Rusija neće ostvariti svoje “imperijalističke planove”.

“Ukrajina je jaka i neće biti primorana na kolena niti na predaju. Putin to konačno mora da shvati. Samo za Ukrajinu može postojati mir. Neumorno radimo za ovaj pravedni mir”, napisao je on. Die Ukraine ist stark und lässt sich nicht in die Knie zwingen, lässt sich keine Kapitulation diktieren. Das muss Putin endlich erkennen. Für die Ukraine kann es nur einen gerechten Frieden geben. Für diesen gerechten Frieden arbeiten wir unermüdlich. pic.twitter.com/KBcWZitw8L