Alkaras šampion Rolan Garosa - ostalo je samo da pokori Melburn!

Španski teniser Karlos Alkaras osvojio je Rolan Garos po prvi put u karijeri.

Posle US Opena i Vimbldona, treći teniser sveta je stigao do još jedne titule na Grend slemovima pobedivši Aleksandera Zvereva u pet setova 3:2. Po setovima je bilo 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 posle četiri sata i 19 minuta igre. Dvojica tenisera su nervozno ušla u meč posle kog je bilo garantovano da će se jedan pridružiti pređašnjim osvajačima drugog Grend slema u sezoni. Boljeg pokazatelja za to nema od dva uzastopna brejka u dva uvodna gema meča za titulu.